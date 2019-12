Auto elettriche/Audi, 12 miliardi di euro nel 2020 e 37 entro il 2025

E-tron ha rappresentato il primo importante passo di Audi verso l'elettrificazione della gamma. Un percorso che, entro il 2025, garantirà la realizzazione di venti modelli elettrici sempre più alternativi ai classici a motore termico come la e-tron GT, la sportiva elettrica. Oltre ai nuovi modelli il brand dei “quattro anelli”, inoltre, svilupperà tanti servizi per vivere al meglio l'utilizzo dell'auto elettrica, così come sistemi di ricarica ancora più efficienti, ma anche all'applicazione di metodologie per abbattere tutte le emissioni generate nella produzione dei futuri modelli completamente elettrici.