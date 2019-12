Auto elettriche/Citroën, la prima Ev sarà la nuova Cactus

Attesa per il 2020 la seconda generazione della C4 Cactus abbandonata la vocazione da crossover sarà basata sullo stesso pianale già utilizzato dalle “cugine” DS 3 Crossback, Opel Corsa e Peugeot 208. Fra le caratteristiche di questa soluzione c'è la versatilità, tanto che può ospitare sotto al cofano motori benzina, diesel ed elettrico. La C4 Cactus del 2020, infatti, li avrà tutti e tre. Potrebbe però chiamarsi soltanto C4, anche se dovrebbe mantenere un look sempre molto distintivo oltre che personale, in linea del resto con lo spirito giovanile e sbarazzino del costruttore francese.