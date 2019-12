Auto elettriche/Cupra il suv elettrico «gemello» della Vw ID.Crozz

Cupra sta da tempo lavorando all'elettrificazione della gamma, così come tutti i brand sotto l'ala di Volkswagen. Si dovrebbe trattare di un suv elettrico derivato dal concept Tavascan dall'inevitabile stile aggressivo e sportivo come tutte le vetture Cupra. Anche questo modello è ovviamente sviluppato sulla piattafforma Meb di Volkswagen, quella dedicata ai veicoli elettrici e per le dimensioni ricorda la Volkswagen ID.Crozz, di cui è l'auto gemella. Il pianale dell'auto integrerà la batteria da 77 kWh che garantirà fino a 450 km di autonomia effettiva.