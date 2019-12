Auto elettriche/Dacia, il primo elettrico sulla base del suv K-ZE

Anche Dacia, il brand low cost del Gruppo Renault si sta preparando al lancio del suo primo modello a batteria. La base potrebbe essere la K-ZE una soluzione di tipo elettrico sia pure accessibile lanciato su scala globale. Presentato in Cina, infatti, il suv compatto a zero emissioni verrà proposto su numerosi mercati dove può ottenere un grande riscontro, in particolare in quelli emergenti. Ma non solo, perché la K-ZE potrebbe avere molto senso anche per l'Europa dove probabilmente sarà offerto col marchio Dacia che da sempreha nel Vecchio continente una nutrita schiera di utilizzatori.