Auto elettriche/Ferrari, per l’elettrica si dovrà aspettare il 2025

Ferrari, per l'elettrica si dovrà aspettare il 2025

L'attesa si giustifica con tecnologia delle batterie che non è ancora dove dovrebbe e poi ci sono ancora significativi problemi in termini di autonomia e in termini di velocità della ricarica. L'idea prevalente è di un progetto di vettura elettrica che si inserisca tra i modelli di granturismo. A Maranello stanno, infatti, monitorando l'atteso passaggio tecnologico dalle batterie con elettrolita solido, accreditate di maggiore densità energetica e una rapidità di ricarica e cessione dell'energia inarrivabile attualmente dalle batterie agli ioni di litio, nonché con una gestione termica migliore di oggi.