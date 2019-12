Auto elettriche/Fiat, prima l’elettrica e poi le altre nuove 500

Il nuovo “cinquino” che verrà presentato il 4 luglio 2020 non proporrà una rivoluzione estetica, visto che il suo aspetto tranne l'aggiunta delle due porte posteriori, sarà invariato. La nuova citycar che verrà prodotta a Mirafiori cresce solo di un paio di centimetri in larghezza, sarà realizzata su una nuova piattaforma proposta inizialmente per un motore a batteria che saranno di “taglio” diverso per l'autonomia che potrà garantire e dunque in funzione delle esigenze di utilizzo. Priorità, dunque, al modello a zero emissioni, mentre solo in un secondo momento arriveranno le 500 con unità termiche.