Auto elettriche/Ford, 11 miliardi di dollari entro il 2022

Ford prepara la strada all'offensiva elettrica. Gli americani hanno, infatti, in programma una gamma da 13 nuove auto elettriche con una strategia parallela all'interno del marchio Ford. La prima elettrica lanciata è il suv Mustang Mach-E in vendita nel 2020. La mossa di Ford servirà ad aumentare la presenza del produttore nel segmento per sfruttare la sempre maggiore richiesta in diversi mercati, prima fra tutti la Cina dove il trend delle auto elettriche inizia a diventare importante unendosi al programma di sviluppo della guida autonoma e alla creazione di servizi legati alla mobilità.