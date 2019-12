Auto elettriche/Honda, non solo la citycar in vendita dal 2020

La nuova cittadina a batteria, la Honda E sarà in vendita a settembre del 2020 a dei prezzi che partono da 35.500 euro. La “visione elettrica” di Honda, però, non si limita alle auto. La Casa giapponese ha, infatti, confermato aveva di voler entrare nel mercato elettrico con una serie di sistemi per la gestione dell'energia e della ricarica di EV proponendo delle dimostrazioni pratiche per far conoscere il funzionamento delle nuove tecnologie sviluppate a supporto della ricarica di vetture elettriche, pensate anche per quanti non dispongono di un'area privata o di parcheggi dedicati.