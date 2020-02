Auto elettriche/Hyundai Kona

Sviluppato su una piattaforma completamente nuova, Kona, il primo Suv Hyundai di segmento B, dispone di serie dei più moderni sistemi di assistenza alla guida e offre un'ampia gamma di motorizzazioni, compresa la 100% elettrica. Questa è dotata di motore elettrico da 100 kW o 150 kW (per la versione con batteria con più capacità) abbinato a una batteria agli ioni di litio da 39,2 kWh o 64 kWh che permettono un'autonomia rispettivamente di 289 e 449 km.

Su questo modello debuttano per la prima volta su una vettura Hyundai, l'head-up display, il Multimedia System con schermo da 7 pollici che supporta Android Auto e Apple Car Play e il sistema audio Premium Sound System by Krell. Hyundai Kona è anche disponibile sul mercato italiano con due motori turbo benzina di nuova generazione, cambio automatico a doppia frizione, trazione integrale e sospensioni posteriori multilink. E una Hybrid che abbina il motore termico a un propulsore elettrico.

Per scoprire il prezzo clicca sul listino