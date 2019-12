Auto elettriche/Hyundai, vendere oltre 600mila auto all’anno

Obiettivi molto ambiziosi per il costruttore coreano da qui al 2025, l'idea è di investire 35 miliardi di euro per passare da circa 60.000 auto elettriche vendute nel 2019 a 560.000, con un'offerta che arrivi a 23 modelli. Alla base di questi numeri ci sarà anche l'introduzione nel 2020 di un modello basato sul prototipo Hyundai 45 ev. Sarà la prima auto a utilizzare la piattaforma modulare per auto elettriche, che sarà condivisa fra modelli piccoli e medio-grandi. Ma quella per le auto a batteria non sarà l'unica base tecnica visto che ci saranno ancora dei modelli con diverse tipologie di propulsione.