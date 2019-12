Auto elettriche/Jaguar, dalla I-Pace all’ammiraglia elettrica XJ

Sperimentata in pista sulla base dei numerosi dati raccolti nel monomarca sTrophy che si svolge in occasione di tutti i Gp di Formula E, la prima elettrica di Jaguar, la I-Pace oltre alla aumentata autonomia, introduce novità anche nell'ambito delle logiche sul recupero dell'energia in frenata che ora risulta ancora più ottimizzato. Ma c'è attesa per l'arrivo di un'altra importante novità che riguarda l'iconica ammiraglia XJ che oltre a modernizzare il suo stile debutterà nel 2020 in modalità 100% elettrica, a cui si aggiungeranno tante novità tecnologiche a cominciare dall'inedito powertrain a batterie.