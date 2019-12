Auto elettriche/Kia, dopo la Soul anche la Niro a batteria





Sarà in vendita all'inizio del 2020 il nuovo crossover a batteria Niro e andrà ad affiancarsi alla Soul che è stato il primo modello dalla gamma Kia a proporsi in versione elettrica. Il design della nuova Niro elettrica rende efficiente l'aerodinamica, la griglia anteriore è stata sostituita da un display interattivo. Le batterie ai polimeri di litio forniscono l'energia con una capacità di 64 kWh e sono accoppiate al motore elettrico da150 kWh. La nuova Niro a batterie è accreditata di un'autonomia stimata in circa 440 km.