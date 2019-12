Auto elettriche/Lamborghini, l’elettrica non prima del 2025

Una Lamborghini GT elettrica? L'ipotesi potrebbe diventare realtà nel 2025. I tempi potrebbero essere maturi per far si che il quarto modello sia un'auto completamente elettrica. Il potenziale c'è visto che Lamborghini potrebbe utilizzare una piattaforma del Gruppo Volkswagen di cui è membro. Si potrebbe trattare di una GT 2+2 è un'opzione. Potrebbe offrire di 560 km di autonomia per garantire percorrenze da GT. Il progetto potrebbe partire nel 2021 per potere arrivare sul mercato come detto all'inizio del 2025.