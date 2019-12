Auto elettriche/Land Rover, in arrivo un Defender elettrico?

C'è un qualcosa di poetico nell'immaginare che un fuoristrada sia pure rinnovatosi come la Land Rover Defender possa muoversi in paesaggi incontaminati senza emettere emissioni inquinanti. In passato Land Rover aveva testato con un concept la trasmissione elettrica anche nelle condizioni più difficili. E se ancora non sono definiti i piani per una produzione futura, tutto lascia intendere che si possa arrivare prima o poi vedere in strada ma soprattutto “offroad” degli esemplari della nuova Defender EV.