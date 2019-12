Auto elettriche/Lexus, il primo modello ev è la UX 300e

Si parte in Cina perché l'elettrico da quelle parti è di casa più di qualsiasi altro mercato al mondo, ma la prima elettrica di Lexus il brand di lusso del Gruppo Toyota, la UX 330e è pronta da subito a sbarcare anche in Europa, un mercato emergente per le auto a batteria e lo farà già nel corso dell'anno prossimo, prima ancora che sul mercato nazionale, visto che sarà in vendita in Giappone soltanto nel 2021. La Lexus UX 300e ha batterie agli ioni di litio da 54,3 kWh che consentono un'autonomia di oltre 400 km.