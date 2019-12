Auto elettriche/Maserati, la sportività del futuro è elettrica

La data di uscita sul mercato non è stata specificata, ma non è azzardato affermare che la Maserati elettrica dovrebbe essere in vendita dal 2022. Prima, infatti, Gran Turismo e Gran Cabrio usciranno con motori tradizionali e in un secondo momento avranno la versione a emissioni zero. Nel piano-prodotto è poi previsto un secondo modello elettrico. E anche qui si tratterà della versione con motore a batterie di un'auto che avrà anche un motore termico. Una sportiva l'erede della concept Alfieri.