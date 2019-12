Auto elettriche/Mazda, festeggia con l’elettrico i suoi 100 anni

Il brand giapponese ha scelto il Salone di Tokyo per presentare la MX-30, la sua prima auto elettrica che apre una nuova era per la casa giapponese. Il nome ricorda il roadster più venduto di sempre e le portiere sono come quelle dell'ultima Mazda con motore rotativo, la RX-8 e non è certo un caso perché ci sarà anche una versione dotata di range extender, costituito proprio da un'unità motrice a rotore. E tutto questo proprio in vista del lancio nel 2020, l'anno nel quale Mazda festeggerà il suo primo centenario.