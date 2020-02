Auto elettriche/Mini Cooper SE

Mini Cooper SE è la prima auto del marchio britannico di serie a propulsione 100% elettrica. Il pianale è di derivazione dell'Ukl sviluppato da Bmw, esteticamente resta pressoché immutata dalla versione a motore termico a parte qualche dettaglio e il ritorno continuo del colore verde/giallo.

Il motore da 135 kW (184 cv) ha una coppia di 270 Nm e l'autonomia è compresa tra i 235 e i 270 km grazie alla batteria da 32.6 kWh.Lo spunto da 0 a 100 km/h viene coperto in 7.3 secondi.

Il tempo di ricarica dell'80% con colonnina pubblica da 50kW è di 35 minuti mentre sempre per l'80% da wallbox da 11 kW è di 2 ore e mezza e con presa da 7.4 kW in 3 ore e 20.