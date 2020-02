Auto elettriche/Nissan Leaf

La nuova Leaf è l'evoluzione del veicolo elettrico a zero emissioni di Nissan, che dal 2010 ad oggi ha conquistato oltre 380.000 clienti. Un design perfezionato e ancora più dinamico e, per la prima volta in assoluto, tecnologie di assistenza avanzata alla guida e nuove funzioni di connettività.

Sono due le versioni elettriche, una base con batteria da 40 kWh che permette un'autonomia di circa 270 km ed è in grado di erogare una potenza massima di 150 cv. La più potente, invece, è Leaf e+ che è dotata di una batteria da 62 kWh che permette di raggiungere fino a 385 km e una potenza di 217 cv.

Per scoprire il prezzo clicca sul listino