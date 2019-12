Auto elettriche/Opel, l’elettrico accessibile della nuova Corsa

La prima elettrica della casa del fulmine è ormai l'inossidabile Corsa, da sempre uno dei pilastri nel settore delle compatte di taglia urbana: la nuova generazione proposta anche in versione elettrica arriverà nel 2020. Realizzata su una nuova piattaforma condivisa anche da Peugeot per la rinnovata 208 e anche da DS per la DS3 Crossback, la nuova Corsa sarà il primo di una serie di varianti a batteria anche in questo caso condivise dagli altri brand che fanno parte del Gruppo francese PSA.