Auto elettriche/Peugeot, doppia offerta nel settore delle compatte

Prima la 208 e poi la 2008, una doppia offerta che punta ad offrire una proposta la più completa al momento nell'ambito della mobilità a zero emissioni sia in città che nelle immediate vicinanze. Grazie anche ad una adeguata autonomia che abbinata ad un'offerta di ricarica in grado di soddisfare le esigenze dei nuovi acquirenti di vetture elettriche rendono il brand francese un potenziale leader di mercato. A cui si aggiunge l'analoga offerta degli altri marchi che fanno parte del Gruppo francese PSA.