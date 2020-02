Auto elettriche/Renault Zoe

La terza generazione del veicolo icona della gamma 100% elettrica di Renault cresce ulteriormente in versatilità, qualità e tecnologie. Già all'esterno Nuova Zoe afferma il suo carattere senza rinunciare all'immancabile freschezza. Negli interni attua la rivoluzione, con un posto guida e una plancia interamente ridisegnati per un maggior comfort. Sul piano tecnico nuova Zoe propone maggiore autonomia, con una batteria da 52 kWh che porta il raggio d'azione a 395 km, e più soluzioni di ricarica, grazie all'introduzione della ricarica in corrente continua (Dc) che consente al veicolo di ricaricarsi fino a 50 kW. L'aumento della capacità energetica non è legato a un cambiamento di dimensioni della batteria, per cui l'abitabilità e il comfort del veicolo vengono preservati. Aumenta anche il piacere di guida, grazie ad una motorizzazione più performante con una potenza di 100 kW. Unico veicolo elettrico a disporre al tempo stesso di una ricarica Ac fino a 22 kW e di una ricarica Dc fino a 50 kW, Zoe offre la maggiore versatilità del mercato su tutte le colonnine di ricarica disponibili in Europa. La ricarica domestica da 0 al 100% di Zoe richiede 9 ore e 25 minuti grazie a una Wall-Box da 7 kW. Collegata a una colonnina pubblica con potenza di 11 kW, Zoe si carica da 0 al 100% in 6 ore e riacquista fino a 125 km di autonomia in 2 ore, un'ora con colonnine da 22 kW (3 ore da 0 al 100%). Con le colonnine da 50 kW in 30 minuti è possibile recuperare fino a 150 km (1 ora e 10 minuti per passare da 0 all'80% di carica).

