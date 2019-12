Auto elettriche/Seat El-Born, la base meccanica e dell’ID.3

La base meccanica, non è un mistero, è la medesima dell'auto elettrica di Wolfsburg, quella piattaforma che è nota per la sigla MEB. Stesse origini, percorsi differenti: col logo Seat sul cofano, infatti, l'auto elettrica del Gruppo ha una connotazione più dinamica e al tempo giovanile concon tanto di alettone pronunciato, estrattore posteriore e grandi cerchi da 20 pollici. Per el-Born il tasso di connettività è elevato, a centro plancia un display digitale a sbalzo da 10 pollici e un set di guida autonoma livello 2. Seat per Volkswagen un laboratorio tecnologico e stilistico prezioso.