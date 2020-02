Auto elettriche/Smart Eq

Smart Eq Fortwo Coupé e Cabrio sia la Forfour sono spinte da un motore elettrico sincrono trifase raffreddato ad aria che sviluppa 82 cv insieme a una coppia di 160 Nm, alimentato da una batteria agli ioni di litio con una capacità da 17,6 kWh. Insomma, per trasmettere che ha detto addio ai motori termici la Smart cambia un po' nella forma, ma non nella sostanza.

D'altronde, il powertrain oltre a essere ormai ben collaudato ha il giusto dimensionamento per una vettura che, anche nel caso della variante a quattro porte, non ha molto l'intenzione di sconfinare troppo dagli ambiti cittadini. Infatti, le Smart Eq promettono un'autonomia, secondo i parametri del ciclo Nedc, che spazia da 140 chilometri a 160 chilometri secondo la versione. Per quanto riguardo la ricarica optando per la soluzione da 22 kW bastano 40 minuti per rifornire la batteria dal 10 all'80%, mentre un analogo pieno avviene in sei ore dalla rete domestica e in tre ore e mezza tramite una wallbox.