Auto elettriche/Subaru un piccolo suv insieme a Toyota

Dall'alleanza fra Toyota che possiede il 16% del capitale di Subaru nascerà un piccolo suv elettrico che impiegherà la tecnologia Toyota delle auto elettriche e quella della trazione integrale di Subaru, Il nuovo progetto si tradurrà in una piattaforma comune, simile al progetto BRZ e 86 che supporterà nuovi modelli elettrici di medie dimensioni. In una dichiarazione di entrambi i partner, Subaru e Toyota hanno spiegato che la piattaforma sarà abbastanza flessibile per produrre suv e berline di taglia media.