Auto elettriche/Tesla, il primo brand elettrico sul mercato

Ci sarebbe stata la rivoluzione elettrica senza Tesla? Non c'è però da giurarci. Di sicuro la reazione dell'industria più tradizionale arriva in ritardo per marchi che possono contare su investimenti in ricerca e sviluppo di 4 miliardi di euro l'anno. Senza considerare che Tesla è l'unico brand ad aver realizzato una propria rete di stazioni di ricarica veloce a disposizione all'inizio gratuitamente dei proprietari delle loro vetture, i Supercharger i punti di ricarica in grado di erogare in trenta minuti la corrente necessaria a una Model S per percorrere 400 km. L'ultima sfida, il pick-up EV Cybertruck.