Auto elettriche/Volkswagen, 11 miliardi di euro entro il 2024

Zero emissioni, una sfida industriale enorme: è con questa premessa che Volkswagen, il brand oltre che il Gruppo, si appresta a lanciare la sua nuova gamma di auto elettriche. Il primi modello Vw della gamma elettrica è la I.D. 3 basata come gli altri in arrivo sulla piattaforma modulare. Alla ID.3 seguiranno la Crozz, la Buzz, la Vizzion e Buggy, ai quali seguiranno la Roomz e la Space Vizzion l'ultima arrivata. L'obiettivo è coprire tutti i principali segmenti di mercato e da attrarre tutti i potenziali acquirenti di un'auto elettrica.