Auto elettriche/Volkswagen e-up!

La versione elettrica della city car up! dispone di un motore elettrico capace di erogare una potenza massima di 61 kW (83 cv) ed una coppia massima di 210 Nm a 2.800 giri/min. La batteria agli ioni di litio ha una capacità di 32,2 kWh e può essere ricaricata in un'ora con corrente continua da 40 kWh per raggiungere l'80%. L'autonomia è di circa 250 km nel ciclo Wltp.

La trazione è anteriore. L'accelerazione da 0 a 100 km/h avviene in 12,4 secondi. La velocità massima raggiungibile è di 130 km/h.

La piccola citycar di Volkswagen che presenta un look dalle linee nette e moderne, vivacizzato dall'ampia disponibilità di colori e dalla possibilità di realizzare distintivi abbinamenti con tetto in contrasto. La personalizzazione dell'interno passa attraverso le differenti opzioni di design disponibili per il dash pad, l'elemento decorativo della plancia. Il design è ispirato alla massima funzionalità ma riesce a trasmettere un'impressione di grande qualità e una forte identità di marca. Su tutta la gamma sono di serie il sistema automatico di frenata d'emergenza e il Composition Phone, che permette di integrare nell'infotainment di bordo il proprio smartphone Android o iOs installandolo in un apposito supporto. Scaricando l'app specifica maps+more, il dispositivo diventa un navigatore con mappe offline, oltre a visualizzare informazioni sulle funzioni principali dell'auto e a offrire il riconoscimento della scrittura. Un sistema in grado di limitare le distrazioni dovute all'uso del telefono.

