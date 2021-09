Auto eletttiche, Bosch svela il cavo di ricarica intelligente e nuovi sistemi di guida assistita

Guida elettrica: svolta grazie all’high-tech

L’elettromobilità sarà il prossimo capitolo della storia di successo di Bosch. Ad oggi sono stati investiti oltre 5 miliardi di euro per l'elettromobilità e solo quest'anno si aggiungeranno altri 700 milioni di euro. Bosch si considera un’azienda proattiva nel costruire la mobilità del futuro. Il colosso prevedere che il 60% di tutti i veicoli di nuova immatricolazione nel mondo, nel 2035, sarà elettrico. E anche il settore delle e-bike è stato e sarà particolarmente importante.

Guida autonoma e infrastruttura predisposta

Unità di controllo, sensori, intelligenza artificiale: Bosch ha nel proprio portafoglio tutti i componenti della guida automa con 5.000 ingegneri che lavorano in tutte le fasi e livelli. Tra questi elementi ci sono funzioni di assistenza migliorate che consentono ai conducenti di togliere le mani dal volante. Anche le funzioni di guida senza conducente sono già possibili grazie a Bosch. Con progetti pilota per il servizio di parcheggio autonomo, Bosch ha fissato nuovi standard in Germania e negli Stati Uniti e sta già lavorando con Mercedes-Benz e altri partner per implementare questa funzione nel parcheggio P6 dell’aeroporto di Stoccarda. La nuova Mercedes-Benz Classe S è il primo veicolo di serie al mondo con a bordo la tecnologia necessaria.

Bosch sta dotando il parcheggio di videocamere a installazione fissa in modo che i veicoli possano raggiungere il posto riservato senza conducente tramite i comandi dello smartphone. Entro il 2025 seguiranno altri 1.000 parcheggi. Con tutti i vantaggi in termini di comfort, Bosch vede l’automazione della guida principalmente come uno sviluppo che può portare maggiore sicurezza al traffico stradale. In qualità di pioniere, Bosch ha introdotto sul mercato numerosi e innovativi sistemi di sicurezza e continua a perseguire l’obiettivo di una guida senza incidenti. Allo stesso tempo, l’azienda fornisce l’intelligenza necessaria a bordo con un nuovo software.

Guida connessa: Bosch pensa oltre il cofano motore

Come previsto dal colosso tedesco dieci anni fa, i veicoli si stanno trasformando sempre più in oggetti connessi. In futuro, il software sarà importante quanto le prestazioni o l’efficienza del gruppo propulsore.

Quasi la metà dei collaboratori in ricerca e sviluppo sono ingegneri software. Anche la bicicletta non è stata risparmiata dalla trasformazione, come dimostra la nuova app Bosch eBike Flow che consente, per esempio, di aggiornare il software nei componenti. Inoltre, l’integrazione del software sta diventando sempre più importante: anche in questo caso, Bosch ha le competenze necessarie. Prendiamo i sistemi di infotainment: entro il 2025, la loro potenza di calcolo e la complessità raddoppieranno. Bosch garantisce che i vari moduli software funzionino in modo affidabile l’uno con l’altro. Quando si tratta di connettività, inoltre, le idee dell’azienda vanno ben oltre i veicoli.