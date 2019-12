Auto: Eugenio Razelli nel board di Texa

(IMAGOECONOMICA)

1' di lettura

Eugenio Razelli, 69 anni, a capo di numerose realtà italiane dell'automotive, tra cui Fiat e Magneti Marelli, entra nel board di Texa, azienda italiana specializzata nel settore della diagnostica per veicoli. Razelli supporterà lo sviluppo delle linee strategiche della società nei prossimi anni, con particolare riguardo al motore elettrico, nato dalla nuova divisione E-Powertrain, struttura inaugurata due anni fa dedicata alle nuove tecnologie per la mobilità alternativa, in grado di esprimere potenze doppie rispetto ai motori elettrici tradizionali, con peso e dimensioni molto contenuti. Intanto Texa annuncia che chiuderà l'esercizio 2019 con un fatturato di 135 milioni di euro (+12% sul 2018) e con un Ebitda di 30 milioni di euro.