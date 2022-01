Auto, in Europa è boom di elettriche e ibride plug-in. Ecco i modelli più venduti nel 2021

Ascolta la versione audio dell'articolo

Il bilancio del 2021 delle vendite di nuove auto in Europa mette in evidenza che le ricaricabili, quelle 100% a batteria e le ibride plug-in hanno totalizzato un quota del 19% del mercato europeo, due soli punti in meno rispetto al totale delle vendite di modelli a gasolio, fermi al 21,7%. Un risultato che emerge dall’analisi condotta da Jato Dynamics sui dati di 28 Paesi europei. Nel 2021 la domanda di vetture elettriche è stata molto sostenuta grazie in particolare a tempi di consegna molto più brevi rispetto al resto dell’offerta, oltre che dai notevoli incentivi concessi.

Il sorpasso delle elettriche sulle auto diesel già a dicembre

Secondo la Jato è molto probabile che nel 2022 le auto ricaricabili supereranno definitivamente quelle a gasolio: già a fine dicembre 2021, infatti, c'è stato il primo sorpasso, con il 29,3% di quota di elettriche e plug-in rispetto al 18% delle auto diesel. In ogni caso, il mercato europeo dell'auto secondo la stessa Jato, non si segnala in uno stato di buona salute visto che i volumi complessivi del 2021 sono scesi ai livelli addirittura del 1985. La causa principale è stata nel 2021 la cronica carenza di semiconduttori che pertanto ha finito col produrre molto più danni anche delle stesse eccezionali misure di lockdown che erano adottate nel corso del 2020.

Balzo in avanti del gruppo Hyundai-Kia e boom di vendite di suv

Nonostante tutto, le note positive del 2021 non mancano, come le performance di alcuni costruttori come Toyota, ma soprattutto il gruppo Hyundai-Kia che ha fatto registrare una quota di mercato a fine 2021 dell'8,6% in forte crescita rispetto al 6,7% del 2019 grazie soprattutto ad un'offerta di vetture elettrificate oltre che di suv. Proprio il settore delle vetture a ruote alte è tra i pochi in costante aumento, con un peso sul totale venduto che è passato dal 38,2% del 2019 al 40,3% del 2020 fino ad arrivare l'anno scorso ad un record storico di quota sul totale venduto che è stata del 45,5%, un risultato non molto lontano al 52,3% registrato degli Stati Uniti.

Primo costruttore europeo il gruppo Volkswagen

Il maggior costruttore a livello europeo si conferma anche nel 2021 il gruppo Volkswagen, anche se il modello più in crescita è stata la Peugeot 2008. In cima alla classifica generale si è piazzata ancora una volta la Golf, ma con numeri lontani rispetto al passato. Le 205.408 immatricolazioni superano di meno di 10 mila unità quelle della Peugeot 208 (196.869) e della terza vettura più richiesta in Europa, la Dacia Sandero (196.792), ma sono in calo del 27,9% sul 2020 e del 50% sul 2019. Tra le possibili cause delle riduzioni delle vendite di Golf, alla Jato segnala in particolare la concorrenza della ID.3, il terzo modello elettrico più venduta nel 2021.

L’elettrica più venduta in Europa è la Model 3

Restando in tema di modelli a batteria quello più richiesto in Europa nel 2021 è stata la Tesla Model 3, con 141.429 immatricolazione, un risultato quello della berlina del brand californiano che supera persino quello di modelli di costruttori generalisti, senza contare che ha contribuito a far crescere i volumi di Tesla ad un totale complessivo nel 2021 di 167.969 immatricolazioni, un numero superiore del 70,9% rispetto a quello del 2020 e del 51% sul 2021: molto più di tanti costruttori tradizionali. Un risultato che per Jato potrebbe consolidarsi nel 2022 con la Model Y.