Auto, Europa in frenata: calo del 3,2% da gennaio ad agosto In calo tutti i principali gruppi mentre Daimler cresce del 3,3% di Filomena Greco

Un’estate in sordina per il mercato europeo dell’auto, con le immatricolazioni rimaste stabili a luglio e scese dell’8,4% nel mese di agosto (Ue+ Efta) come rilevato dall’Acea, l’associazione dei carmaker europei. Da gennaio ad agosto le immatricolazioni sono state 10 milioni e

830.899, con un calo del 3,2% rispetto al 2018. La frenata del settore, come argomenta il Centro Studi Promotor di Gian Primo Quagliano, emerge dall’andamento dei singoli paesi.

Dei 31 mercati dell’area, 21 sono in calo. Tra i major market poi soltanto la Germania chiude il consuntivo dei primi otto mesi dell’anno con un bilancio positivo rispetto all’anno precedente (+0,9%), mentre sono in rosso i consuntivi di Francia (-3%), Italia (-3%), Regno Unito (-3,4%) e Spagna (-9,2%). Il risultato europeo riflette la frenata dell’economia in area euro, si allontana dunque la possibilità di tornare ai 16 milioni di auto vendute nel 2007.

Poche eccezioni tra i gruppi automobilistici: nei primi otto mesi dell’anno hanno chiuso tutti in negativo tranne Hunday Group, che si mantiene sui risultati del 2018 e si guadagna la quinta posizione dopo Fca, il Gruppo Daimler, che cresce del 3,3 nel periodo grazie alle performance sia di Mercedes che di Smart, e Toyota, che porta a casa nel 2019 l’1,8% in più di immatricolazioni sull’anno prima.

