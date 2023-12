Auto in Europa, mercato in crescita, elettriche in accelerazione

Ascolta la versione audio dell'articolo

Il mercato dell’auto è in crescita anche in ottobre sulla base dei dati dell’Istituto britannico Jato Dynamics. Le immatricolazioni sono state pari a 1.040.278 unità, il 14% in più rispetto alle 909.724 dell’ottobre 2022. Si tratta del quindicesimo mese consecutivo di crescita. Le vendite dall’inizio anno sono state di 10.677.402 unità per un aumento del 17%. La crescita ad ottobre è dovuta all’aumento delle vendite di elettriche supportate dagli incentivi delle Case e non solo.

Da gannaio ad ottobre 1,6 milioni di auto elettriche vendute

Le immatricolazioni di modelli elettrici in Europa sono, infatti, sono aumentate del 30% ad ottobre fino a 157.957, con i BEV che rappresentano il 15% del totale delle nuove immatricolazioni in mese. Da gennaio ad ottobre sono stati immatricolati in tutta Europa oltre 1,6 milioni di veicoli elettrici. L’aumento delle immatricolazioni di elettriche ad ottobre è stato in gran parte garantito da tre grandi costruttori: Tesla, Bmw Group e il gruppo cinese SAIC Motor.

Triplicate le vendite di Tesla rispetto all’ottobre 2022

Le immatricolazioni di Tesla sono triplicate da ottobre 2022 grazie alle forti vendite sia della Model Y, ma ora anche della Model 3 recentemente ristilizzata. Tuttavia a causa di una gamma ancora limitata, il produttore Usa non ha tenuto il passo dei gruppi europei come Volkswagen, Bmw e Stellantis. Nel mese di ottobre, infatti, Vw è stato il gruppo più venduto nel settore dei BEV, seguito da Bmw in crescita del 53% con 18.297 unità, grazie a due suoi modelli i4 e iX1. La berlina a batteria MG4 è la quarta EV più venduta La cinese SAIC Motor, proprietaria del marchio britannico MG, ha fatto registrare in ottobre vendite in aumento del 66% per un immatricolato complessivo di 8.841 unità. La berlina MG 4 che è in costante crescita è ormai stabilimente il quarto modello elettrico più venduto in Europa con vendute di 1,6 volte superiori rispetto alla rivale, Vw ID.3.

La Finlandia supera la Norvegia per le vendite di elettriche

Sebbene la Norvegia continui a essere il mercato principale per le elettriche in Europa, la crescita più significativa fra i paesi europei si sta adesso verificando in Finlandia che ha quasi raddoppiato le vendite dal 20% dell’ottobre del 2022 al 36% dell’ottobre del 2023. Seguita, poi, dal Lussemburgo con una quota di immatricolazioni di elettriche che è salita al 30% e dalla Danimarca che è passata dal 22% al 36% di quota di EV. Perde, invece, terreno la Germania.

La Tesla Model Y si avvia a chiudere l’anno al vertice in Europa

Nonostante non sia stata registrata al vertice della classifica delle immatricolazioni mensili in Europa nel mese di ottobre, la Tesla Model Y continua a rimanere il veicolo più popolare nel 2023. Con 209.503 vendite complessive da gennaio ad ottobre, in aumento rispetto alle 85.823 unità immatricolate da gennaio a ottobre 2022, la Model Y si avvia a diventare la vettura più venduta in Europa a fine anno. Sarebbe la prima volta di un modello non europeo ai vertici.