Auto, in Europa si parte in salita, immatricolazioni in calo del 25,7%

Nell’ultimo trimestre del 2020, rivelano i dati dell’Acea, un’auto di nuova immatricolazione su sei è elettrica o plug-in, portando nel complesso la media delle ricaricabili a quota 10,5%, accanto all’11,9% registrato dai modelli ibridi.

In valore assoluto però l’acquisto di auto elettriche e plug-in non ha però una consistenza tale da compensare la forte caduta della domanda complessiva. Da qui la necessità, secondo gli esperti e gli operatori del settore, di mantenere incentivi a sostegno dell’acquisto di nuove autovetture, anche a fronte di rottamazione di vecchi modelli.

Sia in Germania che in Spagna il calo delle immatricolazioni è collegata a a motivi fiscali. Uno sconto di Iva che ha anticipato in Germania gli acquisti entro la fine dell’anno, fa notare il Centro Studi Promotor, mentre in Spagna ha pesato l’aumento della tassa di circolazione entrata in vigore il 1° gennaio, fattore che ha “sgonfiato” le vendite a inizio anno.