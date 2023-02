Auto europea, perché serve una rivoluzione culturale per arginare i cinesi

Ascolta la versione audio dell'articolo

Alla ricerca di una supremazia culturale nell’automobile. È in una nuova corsa alla leadership che si gioca il futuro di un’industria che in Europa, lo ha ricordato martedì 31 gennaio Luca de Meo in veste di neopresidente di Acea, vale 13 milioni di posti di lavoro e l’8% del Pil. L’auto è il motore d’Europa, ma ha perso terreno e altro ancora ne perderà senza un cambio di marcia.

La corsa all’elettrico con il bando ai motori termici, imposto, con scarsa neutralità tecnologica, dalla Ue al 2035, ha cambiato la geografia e le regole del gioco. Questo ha agevolato potenti gruppi cinesi senza un’efficace protezione europea (paragonabile all’IRA – Inflation reduction act - degli Usa).

L’auto elettrica cambia le regole perché è più semplice: meno pezzi, meno fornitori, meno complessità e più affidabilità. Una manna per le case cinesi che si sono trovate quasi azzerato un gap competitivo e tecnologico costruito in 12 decenni. Le auto elettriche, ma diciamo anche connesse e digitali, mettono, tecnologicamente i brand quasi sullo stesso piano.

E c’è un altro aspetto, per quanto gli europei possano correre sfornando Bev a raffica con sforzi finanziari giganteschi (100 miliardi solo quelli del gruppo Vw): i gruppi cinesi, e i loro tanti marchi che spuntano a ritmo incessante, vanno veloci. Troppo veloci. Molti analisti pensano che possano fare in meno di 5 anni un balzo paragonabile, ma forse più ampio, di quello compiuto in 25 anni dai coreani.

Perché i cinesi corrono e gli europei restano statici e un po’ noiosi nelle loro proposte? Non è solo questione di investimenti. I cinesi hanno appreso prima e meglio degli altri la lezione di Tesla: esplorare nuove leve, come la gamification, per conquistare clienti. Basta vederle le cinesi di ultima generazione (sviluppate in era Covid): sono esteticamente gradevoli. Non era difficile farlo: soldi e buoni designer europei fanno miracoli. E si può sempre aprire un centro di design e ricerca in Europa (come quello di Milano annunciato da Geely).