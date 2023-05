Auto, Ferraris (S&P Global): «Prova del nove nel secondo semestre»

«Anche i valori residuali delle auto che hanno terminato i loro contratti di leasing sono visti in calo, a suggerire che siamo al canto del cigno. Gli investitori sono un po’ preoccupati proprio per il cedimento di tali valori, perché potrebbe tradursi in maggiori accantonamenti. Io però credo che che tutto questo sia stato ampiamente previsto e ampiamente coperto come rischio. Le case non si sveglieranno una mattina dicendo: oh, guarda, la domanda rallenta».

Accesso al credito e liquidità non sono un problema

Del resto «non vi è evidenza che ci sia un tema di difficoltà di accesso al credito o di scarsa liquidità, soprattutto per quanto riguarda i produttori. Dalla pandemia a fine 2022 le case hanno accumulato riserve liquide in abbondanza. Bmw, Mercedes-Benz e Stellantis hanno avviato programmi di share buyback. Tipicamente in un momento di difficoltà nell’accesso al rifinanziamento del debito è difficile che ci si lanci in programmi di riacquisto di azioni. Perciò tenderei a pensare che nell’ambito dell’investment grade non ci siano grandi problemi. Diverso è il discorso per i fornitori, dove c’è un tema di costi ben differente».



Produzione, scorte e guerra dei prezzi

Sul fronte della produzione, la ricostituzione delle scorte consentirà alle case di non accelerare: +2-3% quest'anno (S&P Global Ratings prima prevedeva un +3-4%) e +3-5% nel 2024 e 2025. Ne deriverà una riduzione al minimo degli incentivi alle vendite in caso di decelerazione della domanda. «Inutile continuare a produrre a tamburo battente - conclude Ferraris - correndo il rischio di trovarsi con un livello di scorte tale da obbligare i distributori a mettere i prodotti sul mercato a prezzi scontati. Una scelta del genere otterrebbe l’effetto opposto a quello desiderato dalle case, ovvero difendere il livello di prezzo raggiunto. Poi, certo, Tesla fa la guerra dei prezzi ma la fa sulle auto a batteria e sul segmento D in particolare, quello della Model 3 e della Model Y, che ha registrato un record storico di volumi nel primo trimestre in Europa».

S&P Global sottolinea anche la riduzione strutturale dei volumi proprio in Europa. La necessità è spostare la capacità produttiva più vicino ai mercati finali (in particolare la Cina per i produttori tedeschi) per mitigare l’impatto delle tensioni geopolitiche e

ottimizzare i costi variabili. L’Europa cesserà di essere un esportatore netto di automobili verso il resto del mondo. Ma, si legge nel report, resterà «centrale per lo sviluppo di nuove tecnologie, nuove catene del valore e nuove opzioni di mobilità».

