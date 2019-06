Ford taglia 12mila posti di lavoro in Europa I piani fanno parte della trasformazione annunciata fin dallo scorso gennaio per fare i conti con le perdite delle attivita' europee della grande casa americana di Marco Valsania

New York - Ford ha sollevato il sipario su dimensioni e dettagli della drastica ristrutturazione che ha deciso in Europa, uno sforzo che la vedrà eliminare in tutto ben dodicimila posti di lavoro - un quinto del totale attuale - attraverso una combinazione di uscite volontarie (la maggioranza dei tagli) e di licenziamenti, con chiusure di stabilimenti e riduzioni di turni negli impianti. I piani fanno parte della trasformazione annunciata fin dallo scorso gennaio per fare i conti con le perdite delle attivita' europee della grande casa americana, a sua volta tassello cruciale di una strategia volta a generare maggior efficienza e rilancio globale del gruppo.

Il ripensamento delle attività europee cercherà di far tornare in attivo quel che resterà delle operazioni europee, un business che nel 2018 ha sofferto un passivo di 398 milioni di dollari, con l’intento di raggiungere margini di profitto nel lungo periodo pari al 6 per cento (anche se potrebbero rimanere in rosso quest'anno). Ford a tal fine ridimensionerà la sua presenza in Europa a 18 da 24 stabilimenti entro la fine del 2020, un passo che era stato anticipato nei mesi scorsi. Cancelli verranno sbarrati come previsto in Galles e Francia; la produzione è ormai cessata in tre impianti russi; un impianto in Slovacchia verrà ceduto; e riduzioni di turni sono previste in altre due fabbriche, a Valencia in Spagna e a Saarlouis in Germania.

La somma delle iniziative vedrà scomparire complessivamente dodicimila impieghi tanto in asset controllati del tutto dalla seconda casa automobilistica americana quanto in joint ventures, che assieme danno oggi lavoro a circa 60.000 dipendenti. Duemila dei tagli oggi illustrati avverranno in posizioni salariate del gruppo, vale a dire “colletti bianchi”, e fanno parte di gia' annunciate riduzioni globali di settemila unità nella forza lavoro della società. «Abbiamo nei fatti concluso le consultazioni con le parti sociali sulle azioni di ristrutturazione», ha affermato Stuart Rowley, responsabile di Ford Europe.

La retromarcia ingranata da Ford in Europa riflette un mix di ragioni sempre piu' urgenti. Alcune sono specifiche: l’azienda è indietro nei tentativi di diventare più agile e rinnovare i modelli rispetto a numerosi rivali. In particolare Ford ha bisogno di risorse per investire sulle nuove frontiere delle vetture elettriche, ibride e a guida autonoma. Altre cause della manovra riguardano il settore nel suo insiemee: l’Europa è nel mirino perché il mercato soffre oggi di debolezza della domanda, danneggiato da frenate dell’economia, guerre e screzi commerciali, incognite legate a Brexit, tramonto del segmento delle vetture con motori diesel e necessità di adattarsi a più stringenti regolamentazioni sulle emissioni. Le associazioni della case auto hanno di recente rivisto al ribasso i loro pronostici per le immatricolazioni sul continente nel corso del 2019, ad un calo dell’1% a 15 milioni di veicoli da un modesto incremento di altrettanto. L'intera economia globale risente inoltre di una moderazione della crescita cinese e di battute d'arresto nell'auto dopo anni di robusta crescita.