Auto, forte recupero sul mercato ad aprile: +29,2% di immatricolazioni

Il mercato dell’auto recupera un terzo dei volumi sul 2022 e cresce nel mese di aprile del 29,2%. Si tratta del nono mese consecutivo di recupero delle immatricolazioni rispetto all’anno scorso. Un cambio di passo consolidato, dunque, che però deve ancora affrontare un gap del 22,5% rispetto al periodo precedente al Covid. Anche il consuntivo dei primi quattro mesi chiude in positivo, evidenzia il Centro Studi Promotor, con un incremento del 26,9% sullo stesso periodo del 2022, anno particolarmente negativo per il mercato auto in Italia e in Europa.

La ripresa è iniziata ad agosto dell’anno scorso ed è dovuta «al venire meno di gran parte delle difficoltà legate alla carenza di componenti e quindi di auto da consegnare ai clienti» scrive Promotor. Le tensioni sul lato offerta, dunque, si allentano, persistono invece quelle sulla domanda, che resta debole rispetto al passato e ancora distante dalla soglia di “normalità” rappresentata dal 2019.

Le case produttrici archiviano un mese positivo, con Fiat con il 15% di quota di mercato e un aumento delle immatricolazioni del mese del 5,1%, a passo lento, dunque, rispetto all’andamento del mercato. Più vivace Volkswagen che registra immatricolazioni in crescita del 37,1% nel mese e del 40% da inizio anno. In casa Stellantis corrono Peugeot (che segna quasi il raddoppio dei volumi ad aprile), Jeep (+45,7%). Alfa Romeo triplica i volumi da gennaio mentre segna il passo Citroen Ds in calo del 14%. Renault dal canto suo raddoppia le vendite nel mese

Tra i brand emergenti Tesla passa da 27 immatricolazioni, un anno fa, a 740 mentre continua la marcia di Dr che chiude aprile con immatricolazioni in crescita del 100% nel mese e dell’87% da gennaio. Tra le case produttrici cinesi continua la penetrazione sul mercato italiano di MG che supera le 3mila immatricolazioni ad aprile. In calo nel mese le vendite di Honda, Nissan, land Rover, Toyota e Smart.

In prospettiva il 2023 potrebbe chiudersi a un milione e 400mila unità immatricolate contro il milione e 900mila di tre anni fa. «La situazione dl mercato italiano – sottolinea Gian Primo Quagliano, presidente del Centro Studi Promotor – è comunque allineata a quella del mercato dell’Unione europea, con però una importante differenza nella composizione delle immatricolazioni. In tutta l’Unione cresce la quota delle auto elettriche che nei principali paesi è già da tempo a due cifre, mentre in Italia siamo ancora ben lontani da questa situazione».