Auto, la frenata delle vendite in Cina ridisegna le strategie del mercato Su 93,5 milioni di veicoli venduti nel mondo, il Paese conta per un terzo. Le case cinesi acquistano tecnologie e marchi (Volvo) per scalare posizioni di Alberto Annicchiarico e Mario Cianflone

Cina. Il porto di Dalian, nella provincia di Liaoning (Reuters)

La Cina è ormai il primo paese automobilistico del mondo, nonostante le vendite in calo a partire dal 2018 (-2,8%) dopo 20 anni di crescita impetuosa. Su un totale di 93,5 milioni di veicoli venduti nel mondo lo scorso anno, il Dragone ha contato per poco meno di un terzo, con 28,08 milioni. Tutta l'Europa fa 17,7 milioni. Gli Stati Uniti 17,3. Quest'anno il declino è andato avanti ed è una delle ragioni di maggior preoccupazione per le grandi case, alle prese con la frenata della domanda globale e la transizione all'elettrico, che richiede enormi investimenti producendo margini asfittici. Anche se va detto che negli ultimi mesi, in Cina, ci sono stati timidi segnali di rallentamento della caduta: tra gennaio e luglio, secondo Caam (China Association of Automobiles Manufacturers, controllata ovviamente dallo Stato) le vendite hanno toccato quota 14 milioni grazie a una lieve ripresa da giugno, in ogni caso giù dell'11,4% rispetto all'anno precedente. Con la guerra commerciale in corso tra Usa e Cina a frenare l'economia mondiale e lo sboom delle elettriche non c'è da scommettere su una svolta positiva da qui a fine 2019.

Nel gigante asiatico si vendono ogni mese tante auto quante in Italia se ne vendono in oltre un anno: poco meno di 2 milioni. In grandissima parte queste vetture sono costruite localmente da produttori cinesi e con marchi autoctoni ma più spesso con marchi stranieri, fino a ieri obbligati da questioni normative a produrre in joint venture paritetiche. Il cosiddetto venture cap del 50%, pensato per spingere l'industria e acquisire know-how, cadrà dal 2022 ma è già caduto da fine 2018 per le multinazionali che producono veicoli a basso impatto ambientale. Per i veicoli commerciali l'obbligo terminerà l'anno prossimo. Bmw, per esempio, è già salita al 75% della jv con Brilliance e Volkswagen pensa ad acquisire la maggioranza della jv con Saic, nata nel lontano 1985, che vale per la metà degli oltre 3 milioni di auto vendute dal colosso di Wolfsburg nel Paese.

Fra tutti i brand esteri spicca proprio Volkswagen. L'auto tedesca del popolo, infatti, aprì le danze negli anni 80 con la Santana e poi con la liberalizzazione delle vendite ai privati, a partire dagli anni 90, divenne leader (lo è tuttora con il 13% del mercato). Ora in Cina si contano decine di marchi locali, come Saic, Dongfeng o Byd. Quest'ultima è tra i dominatori mondiali dell'auto elettrica (batterie comprese) riscattando un passato di clonatore di suv Bmw X5.