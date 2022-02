Auto, dal full electric all’ibrido e non solo: ecco il piano di incentivi da un miliardo all’anno

Intervenendo due giorni fa alla camera di commercio italo-tedesca il ministro dello Sviluppo ha evidenziato come vada riequilibrato, a favore di settori come l’auto, uno sforzo di finanza pubblica che ha fin qui ampiamente favorito l’edilizia.

Nel Pnrr interventi non omogenei

C’è da dire che un’occasione preziosa, come il Piano di ripresa e resilienza, non è stata sfruttata a dovere dal governo perché include interventi slegati tra loro che vanno da una porzione ancora da stabilire dei 750 milioni per le filiere produttive al supporto alle colonnine di ricarica elettrica, per arrivare al sostegno solo indiretto al settore, attraverso progetti sulle forniture (i semiconduttori) o sulle fonti di alimentazione (batterie elettriche).

Ci sono anche delle risorse ferme, in attesa di essere sbloccate con decreti attuativi: la quota auto del fondo da 150 milioni che la legge di bilancio destinava a turismo, spettacolo e automotive e la quota che potrebbe arrivare dal Fondo per la transizione industriale, istituito sempre dalla manovra anche in questo caso con 150 milioni.

Le risorse ordinarie

Per il resto nella disponibilità del ministero dello Sviluppo economico ci sono strumenti ordinari, come i contratti di sviluppo, utilizzabili per la riconversione industriale e per arginare dove possibile le crisi che stanno travolgendo i componentisti legati al powertrain, a benzina o diesel, settore che la transizione verso l’elettrico rischia di spazzare via. Bosch e Magneti Marelli, con i 1.200 esuberi prospettati, sono solo gli ultimissimi casi.