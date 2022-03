Auto del futuro, l'evoluzione dell'acustica nel centro di ricerca Renault

Per lo studio dell'acustica viene utilizzata una grandissima stanza semi-anecoica che permette di “ascoltare” i suoni con la massima fedeltà possibile senza le interferenze e rifrazioni che si otterrebbero in un laboratorio normale (ad eccezione di quelle provenienti dal pavimento che comunque sono molto simili a quelle dell'asfalto). Grazie al materiale fonoassorbente che ricopre interamente le pareti, quando si entra si ha la sensazione di trovarsi in un paesaggio innevato, con i suoni estremamente attutiti. Più di 120 sensori e microfoni percepiscono i rumori e i suoni nei diversi punti della vettura e all'esterno, così da garantire, ad esempio, il miglior ascolto di una conversazione telefonica in vivavoce al guidatore, mentre gli altri occupanti ascoltano la musica.

Gli studi sulle interferenze elettromagnetiche

Le onde elettromagnetiche non sono percepibili dall'essere umano ma questo tipo di studi rivestono un'importanza ancora maggiore rispetto a quelli sui suoni: oggi le auto sono sempre più connesse, e si sono trasformate in una sorta di smartphone su ruote. I veicoli dotati di radio, GPS, sensori e dispositivi di assistenza alla guida avanzati (ADAS) sono integrati in un sistema elettromagnetico, inviando e ricevendo frequenze in continuazione, in ogni circostanza. Queste emissioni non devono compromettere le prestazioni degli equipaggiamenti elettronici né mettere in pericolo le persone all'interno o all'esterno del veicolo.

Impedire che la vicinanza e la ricarica di una macchina elettrica influiscano sui dispositivi esistenti non significa solo evitare che la TV di casa visualizzi correttamente i propri canali o che il microonde mantenga i corretti tempi di cottura anche quando si ha l'auto in ricarica nel box, ma bisogna garantire che non ci sia alcuna interferenza nei pressi di zone ad alta attività radio come quelle militari, nei pressi degli aeroporti, ai distributori automatici etc.

Al contempo è fondamentale evitare che i dispositivi esterni influiscano sulle macchine elettriche, anche in questo caso non solo per non perdere la frequenza della propria radio preferita, ma per evitare, ad esempio, che l'impostazione del Cruise Control si modifichi passando sotto a un traliccio dell'alta tensione o magari gli altri sistemi di assistenza alla guida possano avere problemi quando si supera una macchina dello stesso modello.

Il laboratorio elettromagnetico è sempre più impegnato per rispondere a questa crescente necessità, ed effettua oltre 1.000 sessioni di test all'anno. Tre importanti criteri devono quindi essere verificati nell'ambito del processo di test: il veicolo deve essere immune da qualsiasi attività elettromagnetica al suo interno o al suo esterno; non deve disturbare il proprio ambiente elettromagnetico e deve avere una ricezione radio ottimale. Questi test avvengono in tre distinte camere anecoiche che sono anche delle gabbie di Faraday: involucri metallici progettati per cancellare la riflessione delle onde e isolare la camera dall'ecosistema esterno, impedendo ai segnali elettromagnetici di entrare e uscire.