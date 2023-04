Auto del futuro, una tecnologia italiana rivoluziona l’assemblaggio

Ascolta la versione audio dell'articolo

Debutta la versione industrializzata e definitiva del sistema tutto italiano per costruire automobili utilizzando un’interfaccia meccanica e digitale standard. La start-up torinese Tuc ha infatti rilasciato l'edizione praticamente pronta e definitiva, battezzata "Tuc Technology 3.0", che, in pratica è una sorta, di Usb che permette di connettere moduli diversi (dal cluster strumenti, al sedili, dall'infotainment fino ai sistemi di gestione degli Adas o delle batterie) utilizzando un connettore elettromeccanico standard che collega i sottosistema alla rete di bord e all'autotelaio.

Tuc Technology 3.0, infatti, nasce con l’obiettivo di offrire la personalizzazione massima di un futuro veicolo, integrando componenti diversi, quali ad esempio sedili, plance, e device smart. La tecnologia brevettata dalla start up piemontese si rivolge a tutti gli attori della mobilità e non si limita alle automobili ma è potenzialmente utilizzabile per treni, aerei e natanti. Tuc si rivolge sia ai costruttori di veicoli sia ai produttori di componenti.

Il sistema plug and play

Questa “mission” è possibile grazie alla possibilità di interfacciare i diversi dispositivi interni, con quelli esterni all’abitacolo. La versione 3.0 della tecnologia sviluppata da Tuc è resa disponibile all’interno di 2 prototipi sviluppati appositamente per dare modo di far capire l’applicazione della tecnologia sul veicolo. I due prototipi a loro volta sono combinati con cinque dispositivi plug&play demo sviluppati insieme a partner d’eccellenza.

La modularità e i concept

Il primo prototipo sviluppato da Tuc si chiama Nest, un "Kit for Mobility Space Development" che sintetizza tutte le possibili combinazioni di spazi e proporzioni per definire i veicoli del futuro, con lo scopo di visualizzare a colpo d’occhio tutta la tecnologia Tuc che verrà un giorno implementata su un veicolo “powered by TUC”. Il sistema sfrutta anche altri 13 plug che possono essere movimentati sia in senso longitudinale sia trasversale. Questi consentono di “disegnare” uno spazio mobile su misura a seconda delle esigenze reali dei clienti.

Il secondo prototipo presentato è un vero e propria citycar dove spiccano due plug mini che hanno lo scopo di dimostrare l’utilizzabilità nella vita reale e l’integrabilità su veicoli esistenti. Questa citycar propone un sistema di cockpit digitale-volante con comandi di sterzata drive by wire sviluppato in partnership con EMA Global Engineering che grazie al connettore universale Tuc può offrire la possibilità di guidare il veicolo da entrambi i lati Passeggero/Guidatore e viceversa.