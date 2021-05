Auto: Garage Italia di Lapo Elkann entra nella blockchain

1' di lettura

Garage Italia, l'hub creativo fondato da Lapo Elkann, specializzato in progetti di personalizzazione e restomod, fa il suo ingresso nella blockchain. Al momento dell'acquisto di una vettura o di una personalizzazione realizzata da Garage Italia, il cliente riceverà anche una sua versione digitale 'tokenizzata'.

Per un'azienda dall'approccio fortemente digitale ecross-mediale come Garage Italia - si legge in una nota - ilpassaggio agli Nft è avvenuto in maniera naturale e quasispontanea, spostando il focus dalla vettura fisica verso il suocorrispettivo digitale. I token unici e non fungibilirappresentano una certificazione della creatività dellapersonalizzazione e servono a validare l'autenticità e l'unicitàdel progetto creativo.

