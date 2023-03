Auto, Germania e Unione europea vicine a un’intesa sugli e-fuel

Governo ai ferri corti

Non è escluso che von der Leyen sia andata a Meseberg per accertarsi che il liberale Wissing non abbia fatto, con la minaccia dell’astensione, una fuga in avanti senza il sostegno degli altri membri della coalizione, socialdemocratici e verdi. Negli ultimi tempi il ministro verde dell’Economia Robert Habeck e il ministro liberale delle Finanze Christian Lindner sono stati ai ferri corti su molti fronti. Il freno sul debito pubblico, ripristinato da quest’anno, vuol dire che la coperta è corta e che non tutte le richieste di spesa e di investimenti per il 2024 potranno essere soddisfatte.

Ma è sul fronte della protezione del clima e della competitività dell’economia tedesca, quest’ultima il tasto sul quale batte di più Scholz come soluzione a tutti i problemi, che lo scontro tra Habeck e Lindner si fa più intenso. I verdi puntano sull’ampliamento delle ferrovie, i liberali su quello delle autostrade. I Verdi vogliono velocizzare la rottamazione delle caldaie a gas, i liberali puntano sui carburanti sintetici usati dal motore a combustione. Sugli e-fuels, Berlino ha già stanziato investimenti e sovvenzioni pari a 1,9 miliardi di euro entro il 2026. Ma la produzione di e-fuel, per i verdi, consuma molta elettricità anche se prodotta da energie rinnovabili. Scholz intanto fa il paciere tra i due litiganti ma per i commentatori politici tedeschi il cancelliere si trova sempre più in sintonia con i liberali, anche perché sono un partito piccolo e in difficoltà a mantenere il 5% dei consensi degli elettori.