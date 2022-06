Auto, Germania propone uso limitato dei carburanti a zero emissioni dopo il 2035

Ascolta la versione audio dell'articolo

La Germania ha proposto un emendamento alla direttiva per mettere fine alla vendita di veicoli a benzina e diesel in Europa, chiedendo che dal 2035 vengano immatricolati soltanto veicoli «che utilizzano combustibili climaticamente neutri». Si apprende a Lussemburgo a margine del Consiglio Ambiente dove i ministri europei sono chiamati ad adottare una posizione comune per trattare con il Parlamento europeo e la Commissione europea il dispositivo finale. La deroga, a quanto si apprende, si applicherebbe per usi limitati.

La proposta di compromesso tedesca piace all’Italia, il Paese che insieme a Slovacchia, Portogallo, Bulgaria e Romania si era espressa contro l’idea di bandire le auto a combustione interna entro il 2035.

Italia favorevole a proposta tedesca

«Abbiamo chiarito cosa occorre per rendere accettabile per noi la proposta» di mettere fine alla vendita di auto a benzina e diesel entro il 2035: raggiungere la neutralità tecnologica mediante l’uso di combustibili carbon neutral dopo il 2035; attuare una progressiva eliminazione dei motori a combustione interna per furgoni, con una tecnologia adeguata per i veicoli pesanti; considerare deroghe specifiche per i piccoli costruttori». Così il ministro della Transizione ecologica, Roberto Cingolani, al Consiglio Ambiente, «Siamo molto soddisfatti dell’emendamento proposto dalla Germania, va nella direzione che speriamo».

La proposta originale della Commissione europea, approvata anche dal Parlamento Ue, prevede invece la messa al bando entro il 2035 della vendita di auto alimentate a benzina e diesel.

Tensioni nel governo tedesco

Non mancano le tensioni anche all’interno dei singoli Paesi sul tema, a partire dalla Germania. I ministri per l’Economia e l’Ambiente, Robert Habeck e Steffi Lemke, entrambi dei Verdi, hanno espresso il loro sostegno per la proposta della Commissione con attenzione all’«apertura» alla neutralità tecnologica. Le dichiarazioni però non sono piaciute al ministro al responsabile delle Finanze Christian Lindner, favorevole a un sostegno più deciso per i carburanti sintetici. «Le parole della ministra dell’Ambiente sono sorprendenti. Non corrispondono agli accordi - ha tuonato il liberale su Twitter -. Anche i motori a combustione con combustibili privi di CO2 dovrebbero essere ammessi come tecnologia in tutti i veicoli dopo il 2035. Il nostro consenso è vincolato a questo».