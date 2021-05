Auto a GPL, 20 modelli a gas dalle compatte ai suv

Il gas propano liquido è un'alimentazione indicata per chi cerca bassi costi di esercizio e buona autonomia

Le auto a Gpl sono apprezzate dagli automobilisti per i contenuti costi di esercizio, per la facilità di rifornimento e per il basso impatto ambientale. Rispetto alle auto a metano, le vetture a Gpl possono fare affidamento su una maggiore rete distributiva presente su tutto il territorio nazionale. Tra le 20 auto a gpl presenti nella nostra selezione, si spazia da auto compatte a gpl come la Fiat 500 fino ad arrivare a suv a gpl dal grande spazio a bordo.



2/21 Menu