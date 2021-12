Auto a GPL, i dieci modelli più venduti

Con la benzina in vendita ormai intorno a 1,8 euro al litro e il gasolio a ben più di 1,6 euro al litro, per non parlare del Metano il cui prezzo sta toccando 1,9 euro/kg, il Gpl rappresenta una scelta interessante. Infatti, pur avendo subito anch'esso un rincaro, in questo periodo costa mediamente 0,834 euro al litro ed è facilmente reperibile. Gli impianti per il rifornimento sono circa 4.400, dei quali più di 300 sono in autostrada, e ben distribuiti sul territorio. Anche se con un litro di Gpl si percorre mediamente il 15% in meno di strada rispetto a quella permessa da un litro di benzina, il risparmio rimane sostanzioso. Inoltre, il Gpl offre anche vantaggi in termini di inquinamento perché sono minori le emissioni di ossidi di azoto, particolato atmosferico e anidride carbonica. Quindi, le auto bi-fuel Gpl spesso possono muoversi liberamente nelle aree urbane a traffico limitato.

Montare un impianto per il Gpl in after market costa mediamente tra 1.000 e 2 mila euro, ma il mercato offre molte vetture già vendute e garantite direttamente dalle case costruttrici. A seconda del momento, molte di esse sono offerte con promozioni per l'acquisto che, in alcuni casi, riducono ai minimi termini il divario del prezzo di listino con le versioni a benzina. Ecco quali sono i dieci modelli più venduti in Italia nel 2021.



