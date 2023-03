Auto elettriche, stazioni di ricarica obbligatorie ogni 60 chilometri

Ascolta la versione audio dell'articolo

Nuovo passo verso la transizione all’elettrico del settore auto. Consiglio e Parlamento Ue hanno trovato una prima intesa per la realizzazione sulle principali reti stradali dei Paesi dell’Unione delle stazioni di ricarica elettriche e a idrogeno per auto e mezzi pesanti. Lo ha reso noto l’Europarlamento.

Ogni 60 chilometri le ricariche

In base all’intesa raggiunta, le stazioni di ricarica per le auto elettriche dovranno essere installate ogni 60 chilometri entro il 2026 sui principali assi stradali indicati nelle reti prioritarie dei trasporti europee (Ten-T). Per i mezzi pesanti e gli autobus le stazioni di ricarica dovranno essere ogni 120 chilometri entro il 2028. Gli impianti di distribuzione dell’idrogeno dovranno invece essere installate ogni 200 chilometri entro il 2031. L’intesa prevede che i singoli Paesi presentino piani nazionali per il raggiungimento degli obiettivi indicati ma anche la possibilità di eccezioni per i territori più svantaggiati, le isole e le strade con poco traffico. “Le nuove regole - ha commentato il relatore del Pe, il socialista tedesco Ismail Ertug - contribuiranno alla realizzazione delle nuove infrastrutture per i carburanti alternativi senza ulteriori ritardi e garantiranno che l’utilizzo e il rifornimento delle autovetture di nuova generazione sia altrettanto semplice e conveniente come per i mezzi a benzina”. L’intesa, prima di diventare definitiva, dovrà ora essere esaminata ed approvata dagli ambasciatori dei 27 e dal Consiglio nonché dalla commissione trasporti e della plenaria dell’Europarlamento.

Auto elettrica: quale scenario dal 2035

Le filiere dell’auto a motore endotermico

Intanto crescono i dubbi e i timori delle imprese sulla scelta di Bruxelles di chiudere ai biocarburanti. L'ipotesi di uno svuotamento dei distretti lombardi, in conseguenza di un possibile stop alla vendita di auto a benzina e diesel, «è un tema che ci preoccupa molto. Più volte abbiamo detto che noi siamo per la neutralità tecnologica perché è il confronto tra tecnologie che fa migliorare», ha detto il presidente di Assolombarda, Alessandro Spada, a margine dell'incontro tra gli imprenditori del territorio e il governatore Attilio Fontana nel corso del Consiglio generale dell'associazione. «Permettere a tutte le tecnologie di poter competere – prosegue – è assolutamente una priorità, quindi ci troviamo a disagio e siamo assolutamente contrari a certe scelte europee che sono fortemente penalizzanti sia per la nostra industria». E questo potrebbe nel lungo e medio periodo «creare problemi a tutta l'Europa perché diventeremmo tutti dipendenti dai mercati cinesi dove per altro le batterie le costruiscono con una percentuale altissima di carbonio».

Dopo l'intesa tra la Commissione europea e la Germania sugli e-fuel, risponde a domanda, «sul biofuel l’Italia è partita colpevolmente in ritardo. La trattativa purtroppo sembra chiusa, ma io spero ancora che ci sia a ora un margine di possibilità perché noi possiamo comunque giocare un ruolo importante per quanto riguarda i biocarburanti».