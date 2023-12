Auto a guida autonoma, a rischio una sfida globale da 400 miliardi

Ascolta la versione audio dell'articolo

Soltanto tre mesi fa Kyle Vogt, 38 anni, l’ormai ex ceo (e fondatore) di Cruise, compagnia di robotaxi controllata da General Motors, raccontava di una bambina investita e uccisa a San Francisco. E sosteneva che l’unico modo per limitare il numero delle vittime della strada è affidarsi alla guida autonoma. Perché le auto che guidano da sole, diceva, a differenza delle persone che magari si distraggono o bevono troppo, sono programmate per guidare mettendo al primo posto la sicurezza. Poche settimane dopo, Cruise è stata costretta a fermare i suoi 950 taxi a guida autonoma (livello 4), dopo la sospensione della licenza ottenuta l’11 agosto (insieme a Waymo, società di Alphabet, holding a cui fa capo Google) dal Motorizzazione della California. Motivo: il 2 ottobre un altro veicolo aveva investito un pedone, sbalzato sotto le ruote del robotaxi.

Quest’ultimo non si era fermato, ma aveva accostato, trascinando la donna per alcuni metri. Kyle Vogt si è dimesso il 19 novembre lasciando una compagnia in perdita per 8 miliardi di dollari dal 2016 e per oltre 700 milioni solo nell’ultimo trimestre. E il cfo di General Motors, Paul Jacobson, ha già parlato di tagli per centinaia di milioni di dollari nel 2024. Débâcle definitiva per l’auto a guida autonoma? Certamente no. E questo nonostante non siano mancate le critiche negli Stati Uniti a un servizio che per molti complica il traffico anziché agevolarlo. Ai robotaxi Cruise era successo anche di causare un maxi ingorgo a San Francisco solo per una momentanea difficoltà di connessione alla rete.

Progetti che vanno avanti

Tuttavia Waymo continua l’avventura. «Attualmente offriamo decine di migliaia di corse a pagamento a settimana 24 ore su 24 a San Francisco e Phoenix e i nostri passeggeri hanno effettuato oltre 700mila viaggi completamente autonomi quest’anno», spiega un portavoce al Sole 24 Ore. «Abbiamo risolto molte delle sfide tecniche e ora ci concentriamo sulla trasformazione dei veicoli autonomi in un business in espansione».

La compagnia di Alphabet non è sola. Amazon, per esempio. La filiale americana del gruppo Volkswagen ha avviato in luglio il suo primo programma di test di veicoli autonomi ad Austin, Texas (sede di Tesla). Si tratta di 10 ID.Buzz a batteria. La tecnologia è stata sviluppata con Mobileye, società tech quotata israeliana acquisita dal gigante Intel nel 2017. Mobileye, ricavi per 1,9 miliardi di dollari nel 2022, lavora proprio sugli Adas (Advanced driver assistance systems, sistemi di guida assistita) e sulla guida autonoma. Collabora con brand come Bmw, Audi, Volkswagen, Nissan, Ford, Honda, General Motors, tra gli altri, per un totale di 50 produttori e 125 milioni di veicoli in circolazione. Tra le tecnologie quella dei sensori per i punti ciechi nei veicoli commerciali. Intanto Volkswagen prevede di ampliare la propria flotta ad Austin e di espandere progressivamente i test ad almeno altre quattro città americane. Il lancio commerciale è previsto entro il 2026.

Obiettivo 2030

Anche i coreani di Hyundai sono in pista e si pongono come obiettivo per l’auto a guida autonoma il 2030. Ma per il momento Hyundai ha nella sua gamma il suv Nexo con motore elettrico a idrogeno, livello 3, il massimo dell’autonomia sulle macchine in circolazione. E’ possibile togliere le mani dal volante e, soprattutto, gli occhi dalla strada in determinate condizioni. Mercedes-Benz con il suo Drive Pilot offre il livello 3 sulle berlina elettriche di lusso EQS e Classe S ed ha ottenuto l’omologazione in Europa e negli Stati Uniti. Hyundai e Mercedes sono più avanti di Tesla, tuttora ferma con il suo Autopilot al livello 2, nonostante il ceo Elon Musk avesse promesso la guida completamente autonoma già entro il 2021. Quest’anno, parlando del programma di intelligenza artificiale con il supercomputer Dojo, Musk ha rilanciato, parlando di fine 2024.Ma la vera guida autonoma è quella sperimentata dei robotaxi. E la vedremo, secondo un recente studio del McKinsey Center for Future Mobility non prima del 2030 (circa il 2% sul totale del parco circolante in uno scenario base oppure meno del 10% in uno scenario accelerato) e più sicuramente entro il 2035 (tra il 20 e il 25% nell scenario base, intorno al 50 nello scenario accelerato). Proprio entro il 2035, la guida autonoma potrebbe generare entrate tra i 300 e i 400 miliardi di dollari, sempre secondo McKinsey.