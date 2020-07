Auto hi-tech, arriva il display contactless che salva dai virus Il gruppo britannico ha sviluppato una tecnologia inedita di Danilo Loda

Il gruppo britannico ha sviluppato una tecnologia inedita

1' di lettura

Jaguar Land Rover, in collaborazione con l'Università di Cambridge, ha sviluppato un display che consente di gestire tutte le funzioni del sistema di infotainment senza toccare lo schermo.

Questa caratteristica, oltre a ridurre notevolmente la possibilità di trasmettere virus tramite contatto, consente al guidatore di non distogliere lo sguardo dalla strada migliorando così la sicurezza durante la guida

.La tecnologia brevettata prende il nome di “Preadictive Touch” e si basa sull'intelligenza artificiale coadiuvata da un sistema di sensori che insieme sono in grado di predire il comando che il guidatore intende dare al sistema senza che questo tocchi lo schermo.

In pratica un sofisticato rilevatore di gestualità utilizza i sensori di controllo visivo o a radiofrequenza, per combinare le informazioni univoche di chi sta utilizzando il sistema, tra cui il tipo di interfaccia e le condizioni ambientali, e combinando i dati rilevati da altri sensori come ad esempio, quelli che tracciano lo sguardo guidatore, è in grado di anticiparne in tempo reale le intenzioni.